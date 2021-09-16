桃園地方法院舊院區16日傳出工安意外，50多歲工人在工作中被220V高壓電到昏迷，消防隊員到場時已經命危，趕緊送醫急救，目前還在搶救中。新工處說，將釐清有無先斷電，桃園市勞動檢查處也展開調查。

據了解，該工人16日13時許施工，途中意外遭到220V高壓電擊，瞬間昏迷掛在梯子上，同事趕緊扶到地面，消防隊員趕抵時，他已經失去呼吸、心跳反應，目前還在醫院急救中。