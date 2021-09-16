遭220V高壓電瞬間電擊 桃園地方法院舊院區工人命危搶救 18:522021/09/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園地方法院舊院區16日傳出工安意外，50多歲工人在工作中被220V高壓電到昏迷。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園地方法院舊院區16日傳出工安意外，50多歲工人在工作中被220V高壓電到昏迷，消防隊員到場時已經命危，趕緊送醫急救，目前還在搶救中。新工處說，將釐清有無先斷電，桃園市勞動檢查處也展開調查。 據了解，該工人16日13時許施工，途中意外遭到220V高壓電擊，瞬間昏迷掛在梯子上，同事趕緊扶到地面，消防隊員趕抵時，他已經失去呼吸、心跳反應，目前還在醫院急救中。 中和槍擊案要小弟頂罪 明仁會大哥收押 林口東林橋、親水步道惹議 新北市議員蔡淑君促改善 #高壓電 #昏迷 #桃園地方法院 #院區 #工安意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 司法園區開發獨漏1公頃 地主憂成孤兒 04:102021/09/16 地方新聞 樹林生命紀念館首設「因公死亡專區」 10月完工 13:202021/09/15 生活 路面顛簸開車如行舟 中市議員會勘要求速改善 14:532021/09/16 生活 遭地方請陣頭、鞭炮「另類歡送」 鐵腕分局長轉任宜蘭：不委屈 15:422021/09/16 社會 新北竊盜兄弟專找汽機車下手 2周內從樹林偷到桃園 15:512021/09/15 社會 調解糾紛遭打斷手腳 輾屍案犯嫌持槍掃射當鋪判5年10月 16:332021/09/16 社會 台塑美國將支付285萬美元 台塑德州廠空污案達和解 04:102021/09/15 財經要聞 桃園市2021年 不動產評價「微幅調整」 11:562021/09/16 區域情報-桃園 醉男自備繩索與按摩棒硬上應召女 想模仿謎片大戰慘了 09:322021/09/15 社會 甲山林推北台灣「絕版2字頭」！祝文宇：限量2000戶 賣完就「沒貨了」 09:002021/09/16 房市新訊 女清潔工攜Delta足跡進攻本土 醫揭染疫關鍵：劇本都一樣 23:122021/09/15 生活 社會熱門新聞 送喪白獅、佛祖車「歡送」竹東分局長 署長怒：後面老大絕不放過 - 社會 剛交往女友同意泡湯當「性暗示」 他頭埋兩腿間驚醒睡美人慘了 - 社會 不滿教室裝監器 國小女師辭職後輕生 校長自責崩潰 - 社會 餐廳內拍愛妻照驚見詭異女孩臉 他當場閃尿揭發崩潰真相 - 社會 龍劭華遺體相驗只花15分鐘 高大成推測死因與這器官有關 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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