桃園15日新增一例本土個案，確診者為桃勤公司20多歲的機艙女清潔員工，市府再增加列匡列人數，總計採檢400人，有354人採檢報告已出爐。

市府晚間更新採檢人數，從早上公布共採檢389人增加至400人，目前354人為陰性，仍有42人採檢中，還有4人有待採檢。

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