余祥銓和小12歲女友柔柔穩交4年，小倆口今(16日）參加「雙人枕頭救浪浪」公益直播活動，現場拍照接吻曬恩愛，柔柔坦言渴望穿婚紗，超想當媽媽，余祥銓表示等疫情過後，會給她有儀式感、有驚喜的婚禮，希望登記跟婚禮一起進行。

柔柔和余祥銓交往後，被指有旺夫運，男友工作更多，余祥銓說確實有，之前上《小明星大跟班》錄影，製作人說有他的集數收視率都蠻高的，還不斷大讚女友「好可愛」。余祥銓稱現在跟女友同居跟結婚沒兩樣，只差一張紙而已，和女友也沒避孕，不排斥「先有後婚，而媽媽李亞萍也急抱孫，之前還偷問柔柔有沒有避孕，希望她可以生一個陪二姐余苑綺的兒子樂樂。

余祥銓（右）和柔柔現場拍照接吻曬恩愛。（羅永銘攝）

柔柔很欣賞男友余祥銓的幽默感，也已認定他，說：「我們都交往4年了，幾乎是無時無刻在一起。」不過交往初期，柔柔父母蠻反對，還上網搜一堆負面報導要女兒小心，相處後漸漸改觀，余祥銓對她家人很好、很大方，柔柔也很跟余天、李亞萍也處得很好。

余祥銓也說二姊已化療超過50次，整個療程需60多次，每次做完她狀況好轉不再嘔吐時，又緊接著要做下一次的化療，余祥銓不捨表示：「她很勇敢、很堅強，她很謝謝很多網友的關心和支持。」

此外，余祥銓和女友的弟弟日前也投50萬左右，在竹北開了間健康餐盒店，還會免費送餐給醫護人員跟街友獻愛心。