「小林同學」林昀儒日前剛迎來20歲生日，近日受時尚雜誌邀請拍攝一系列宣傳照，梳妝髮型、換上高領毛衣，和平常在球場上的打球英姿大不同，整個人氣場不輸模特兒，讓粉絲看了驚呼「太帥了」。

林昀儒在東京奧運表現亮眼，賽事結束後聲勢大漲，還被封為「國民金孫」，日前他在IG曬出替《GQ》雜誌拍的一系列照片，穿上粉色高領毛衣，內裡露出一截花色襯衫，手上還拿著桌球網巧妙運用道具，露出霸氣眼神，一甩稚氣及平常私下害羞靦腆模樣。

林昀儒PO出照片後，吸引大票粉絲留言狂讚「天啊帥翻了」、「剛還以為是哪個韓星」、「呆萌臉也可擺出時尚臉的表情 真是可造之才」、「金孫是一眠大十吋吧！ 變超帥的」、「好不一樣的小林」，意外掀起一陣熱議。

林昀儒今（16日）在全運會和隊友廖振珽搭檔連過4關，決賽4比2擊敗高雄市莊智淵／孫嘉宏，幫助台北市奪得男雙金牌，並且在該項完成2連霸。