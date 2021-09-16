BNT疫苗開放12歲至17歲優先接種，雲林縣將於23日開打，雲林縣教育處統計施打意願，同意在校園集中施打占88.5％、同意在醫療院所接種為2.3％、不同意接種也有7.2％、評估中為2.1％。

關於雲林縣國中、縣立高中、國立高中、職共3萬4081人，施打意願統計結果是同意在校園集中施打3萬0163人、同意在醫療院所接種是781人、不同意接種2442人、評估中695人。

衛生局表示，校園集中接種將比照注射流感疫苗模式，9月23日開打，國一女學生因有接種「HPV」疫苗，將延後接種時間。