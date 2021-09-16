中秋節連假將到來，讓不少手搖飲料業者嗅到商機，祭出超值優惠吸客，包括麻古茶坊、大苑子都推出飲料「買一送一」活動，讓民眾相當期待。豈料，優惠消息卻讓不少外送員挫咧等，紛紛表示當天「一律拒單」。

人氣手搖飲料「麻古茶坊」今宣布將中秋節連假優惠活動，於9月20日當天下午1時到5時推出飲料「買一送一」優惠，到店購買可享「搖滾波波奶茶買一送一」，每人限購一組；另外，「大苑子」則推出「綠繡眼買一送一」，即日起至19日只要到APP專區領取優惠券，就可到門市兌換優惠，且不限量。

人氣手搖飲料「麻古茶坊」於9月20日當天下午1時到5時推出飲料「買一送一」優惠，到店可享「搖滾波波奶茶」買一送一。(摘自麻古茶坊臉書)

不過，消息一出，就有外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上訴苦直呼，「又來...外送員的苦惱」，引起不少曾經歷過麻古茶坊推出買一送一的外送員共鳴。

外送員紛紛表示，「那天那時段接到麻古，等待時間一定很久」、「那時間閃麻古就對了」、「建議當天關掉機器必較好，都顧路就好了啊」、「麻古一律拒單」、「看到那杯蓋，想起不好的回憶～現在一看到麻古，直接棄單～就算差一單達標也不想接」。