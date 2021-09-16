專家表示，美國總統拜登（Joe Biden）正重新檢視美國嚇阻戰略，有意減少核子武器在其中的作用。不過《空軍雜誌》（Air Force Magazine）15日報導，根據民調，有超過90%接受訪問的美國民眾認為核子嚇阻「對美國國家安全至關重要」。

美國非政府組織「軍備管制協會」（Arms Control Association）裁軍與威脅降低政策主任芮夫（Kingston Reif）表示，在民主黨議員等多方壓力下，拜登政府正重新檢視美國嚇阻戰略，有意減少核子武器在其中的作用，強調綜合性嚇阻的概念。拜登自身也曾在2020總統大選選戰期間表示，美國「不需要新的核武」、「將在減少對核武依賴和過度支出下維持強大嚇阻能力」。

不過在美國智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Studies）委託民調公司「Seven Letter Insight」進行的調查中，有高達91%接受訪問的美國民眾同意「核子嚇阻對美國國家安全至關重要，應是國防部最優先事項之一」，且有超過50%民眾為「非常同意」；另有81%民眾支持繼續發展「陸基核武能力」，而即使在被告知核子嚇阻佔去整體國防預算的5%後，仍有約80%民眾認為此經費比例應「保持不變或增加」。

關於在國會遭到許多議員質疑、用於取代現役LGM-30G「義勇兵三型」洲際彈道飛彈（ICBM）的「陸基戰略嚇阻」（GBSD）飛彈，在被告知義勇兵三型已服役超過50年後，有54%民眾支持研發新飛彈予以汰換、23%支持翻新延壽、5%認為ICBM應徹底淘汰；但在被告知俄羅斯和中國大陸正積極將核武現代化後，支持研發新飛彈者提高為65%，支持延壽者則降為15%。

另外，有69%受訪民眾認為提高國防預算會增加其安全感，並有70%受訪者表示非常擔心潛在的網路攻擊，無論來源是恐怖組織或其他國家。