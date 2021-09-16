莫德納疫苗短缺，指揮中心規劃莫德納疫苗混打高端。對此，國民黨今痛批，台灣有308萬人打完莫德納疫苗的第一劑，卻等不到第二劑疫苗。但蔡政府要不到疫苗，居然異想天開要用高端替代第二劑，在全球卻完全沒有先例，等於是拿台灣人當白老鼠，安全性令國人擔憂。

聽到高端混打莫德納 國民黨：蔡政府拿308萬人當白老鼠。(圖/國民黨臉書)

國民黨16日透過臉書發文指出，台灣於2月初向美國莫德納公司訂購505萬劑疫苗，至今僅到貨150萬劑，到貨率只有29.7%。雖然今天有消息傳出，明天會再有108萬劑莫德納疫苗到貨，但實際上仍然無法滿足國人的疫苗需求。

國民黨並提及，交通部專案共有3萬5千名計程車司機施打莫德納疫苗，如今莫德納疫苗數量不足，計程車司機成為莫德納孤兒。蔡政府要不到疫苗，居然異想天開要用高端替代第二劑，全球完全沒有先例，等於是拿台灣人當白老鼠，安全性令國人擔憂。

國民黨表示，全球完整接種人口平均為30.3%，美國為54.4%、日本為51.1%、南韓為38.8%，而我國疫苗完整接種比例卻僅有4.4%，排在全球倒數。日本、南韓等國為了爭取疫苗，皆有官方人士直接與原廠協商催貨，蔡政府卻態度消極，完全無法提供人民保證，如果莫德納疫苗數量，不足以施打第二劑，蔡政府除了繼續拉長間隔時間，或是逼人民打高端以外，還有任何因應對策嗎？

最後，國民黨主張，台灣人不應該是疫苗孤兒，更不應該是疫苗白老鼠，請蔡政府正視300萬人民的需求，拿出具體解決方案，不要強推混打高端，侵害人民的基本權利。