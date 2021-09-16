綽號「山P」的日本演員山下智久，去年11月起離開老東家傑尼斯自立門戶，並將演藝舞台延伸至海外尋求突破，先後參演了歐美懸疑推理影集《極地闇殺》和好萊塢電影《玩命大臨演》。

《極地闇殺》是他首度參與由跨國團隊聯手製作的作品，講述來自各國的菁英科學家，漫長黑夜中在邊境地帶的南極科學研究基地，維持基地運作的故事。山下在接受邀約後，雖感受到「很大的不安」，但是那興起「無論如何都想看看新世界」的念頭。另一部他演出的《玩命大臨演》講述關於全世界各地暗殺者的故事，他演的是東京暗殺者。

山下智久積極向海外發展。（Harper’s BAZAAR提供）

山下的而立之年已過了一大半，他接受《Harper’s BAZAAR》雜誌訪問時表示自己始終對年齡不太敏感，「每個年齡都會有那個年齡才有的味道，所以我認為無論幾歲都是最好的。」並用紅酒比喻這一切，「紅酒要好喝，必須經過歲月的沉澱，我也會努力使自己散發出魅力。」

山下坦言不太喜歡自己，「基本上沒有想過會喜歡自己。所以我常常會想成為這樣的人或那樣的人，激發我的上進心。」把倔強和堅持放在工作上，平時他熱衷健身和語言，到健身房減壓，「任何事情平衡都很重要。做得過多不好，太少也不好，找到自己最好的平衡很重要。」