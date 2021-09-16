沛納海Piccolo Due系列女表，19萬2000元。（Panerai提供）

沛納海（Panerai）為了扭轉陽剛的品牌形象，最近邀請迪麗熱巴擔任品牌代言人，這也是品牌的第一位女性代言人，頗具象徵意義。

各大鐘表品牌以明星代言的行銷策略奏效，讓一向予人陽剛形象的沛納海也決定改變策略，過去的代言人清一色都是男性，且對明星藝人不感興趣，如今為了搶攻女表市場，邀請迪麗熱巴擔任品牌首位女性代言人，她在廣告中佩戴沛納海專為女士打造的Piccolo Due系列女表，表徑為迷你小巧的38mm，以深藍色為主調，呼應沛納海與大海緊緊相連的品牌DNA。