黑色時尚，是絕不出錯、且絕不退流行的永恆經典，萬寶龍（Montblanc）發表UltraBlack系列新品，從腕表、筆具、3C到包包皮件都是一逕的黑，不僅炎亞綸、吳思賢、安心亞、王可元、陳仲熙等時尚人士搶先示範全黑穿搭，就連「羽球王子」王子維也跟上這波黑潮時尚。

萬寶龍自1906年創立以來，黑色一直是萬寶龍的經典特色，除了以黑色橡膠打造書寫工具的筆身，就連在1913年設計的品牌標誌，也選擇以黑色作為底色，因此UltraBlack系列採用最能體現萬寶龍風格的黑色，從筆具一路延伸到腕表和3C，甚至連萬寶龍極力搶攻的皮件包包市場，也納入UltraBlack系列的範疇，藉此詮釋UltraBlack系列充滿現簡約設計、永恆經典的時尚風格。

炎亞綸佩戴萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack斜背手拿包和1858系列Geosphere世界時間限量腕表，一身黑色時尚在霓虹燈海下更加凸顯。（Montblanc提供）

炎亞綸身穿黑色皮衣搭佩UltraBlack系列側背包，在一片城市霓虹燈海的背景下，讓自己的黑色時尚更加凸顯，他在臉書上說：「城市裡燈光渲染，總有幾個瞬間時間凝結成經典畫面，萬寶龍始終是不滅神話。」

安心亞以帥氣褲裝搭M_Gram 4810系列UltraBlack手拿包，展現俐落幹練的一面。（Montblanc提供）

安心亞則以俐落帥氣的背心褲裝搭配萬寶龍的UltraBlack側背包，流露幹練的知性美，如「安總裁」上身。新生代男星王可元則刻意在鏡頭前留下閉眼的神情，或是陶醉，或是沉思，藉此體會在黑色情境下，人的感官與知覺會更加敏銳，藉此向萬寶龍的UltraBlack系列致敬。

王可元以閉眼陶醉的神情詮釋在UltraBlack黑色情境下，感官與認知會更加敏銳。（Montblanc提供）

王可元以閉眼陶醉的神情詮釋在UltraBlack黑色情境下，感官與認知會更加敏銳。（Montblanc提供）

萬寶龍的UltraBlack系列是今年品牌的主力商品，行政總裁Nicolas Baretzki指出，萬寶龍是以奢華商務生活為特色的專屬品牌，黑色始終佔有重要地位，既能體現品牌的特質，也是品牌身分的核心，「萬寶龍UltraBlack系列提供可增強連接性的智能可穿戴技術、方便隨身攜帶的皮件、發揮大膽想法和創意的書寫工具、展現大膽而優雅風格的腕表。」為全系列下了最佳註解。

「羽球王子」王子維肩背萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack後背包，帥氣時尚。（Montblanc提供）

方便攜帶、實用功能和時尚優雅是萬寶龍UltraBlack皮件的特色，全系列皮件單品包括背包、手拿包、迷你包及小型皮件、皮帶等。鮮明展現萬寶龍的特質，飾以靈感源自萬寶龍的經典幾何圖形，並延續M_Gram 4810皮件在皮革表面壓印品牌大寫字母「M」圖案的特色，是品牌辨識度很高、但又風格低調內歛的時尚單品。

除了皮包配件，萬寶龍近年來強打的1858系列Geosphere世界時區腕表、Summit Lite UltraBlack智能腕表，也推出UltraBlack全黑款，讓風格更加凸顯。向來深受商務人士喜愛的經典星際行者系列筆具，也推出UltraBlack全黑款，黑色霧面樹脂筆身飾有黑色亮面的鍍釕金屬鑲飾，霧面與亮面的衝突對比，更添時尚。

而萬寶龍搶攻商務人士3C市場的代表作品MB01全罩式智慧耳機與數位擴充筆記本，也融入UltraBlack的極黑時尚，使穿戴式3C科技產品散發獨一無二的萬寶龍風格。

萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack掀蓋式後背包，5萬5200元。（Montblanc提供）

萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack單肩後背包，3萬3000元。（Montblanc提供）

萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack可肩背迷你文件夾，2萬1900元。（Montblanc提供）

萬寶龍 Summit Lite智能腕表UltraBlack款，2萬9400元。（Montblanc提供）

萬寶龍1858系列自動計時腕表UltraBlack限量款1858，15萬500元。（Montblanc提供）