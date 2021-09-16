漢光演習，蔡英文：特別重視關鍵基礎設施防護及城鎮作戰。取自蔡英文臉書

漢光演習實兵驗證今天進入第四天。蔡英文總統表示，此次演習特別重視關鍵基礎設施防護及城鎮作戰的演練，確保在必要的狀況下，國軍有能力守住關鍵據點。演習還有許多沒有對外公開的科目，身為三軍統帥，她非常清楚，我們的國軍能夠熟悉台灣本土及周邊的戰場環境，進行整體的防衛作戰。

蔡英文今晚在臉書貼出此次漢光演習實兵驗證的部分畫面表示，就在這當下，國軍依然在崗位上，全力執行演訓。漢光演習是每年國軍驗收訓練成效，最重要、規模也最大的演習。在為期五天的演習中，國軍設定的每一個科目，都是為了因應當下的防衛需求。

她舉例，像是昨天清晨，她到屏東，視導佳冬戰備道 的起降演練。這是台灣五條戰備跑道中，唯一不在高速公路上、也唯一還沒有進行過起降演練的跑道。這次，空軍主力機種完成降落、整備、緊急起飛，讓台灣現役戰備道全數完成驗證，也補上台灣空防關鍵的位置。

蔡英文指出，在漢光演習中，除了大家熟悉的反登陸實彈射擊、周邊海域反擊作戰等科目，有令人震撼的火砲、飛彈畫面，我們也特別重視關鍵基礎設施防護 及城鎮作戰的演練，確保在必要的狀況下，國軍有能力守住關鍵據點。

她透露，演習還有許多沒有對外公開的科目，身為三軍統帥，她非常清楚，國軍在防衛作戰上，不但有清晰的戰略，也能貫徹到戰術執行的層面。「我們的國軍弟兄姊妹，是能夠熟悉台灣本土及周邊的戰場環境，進行整體的防衛作戰」。

蔡英文特別肯定，在疫情影響下，國軍做好了防疫，更絲毫沒有減損演習的精實程度。並呼籲民眾分享國軍演練的影片，「用行動，來力挺在第一線日夜操練的中華民國國軍」。