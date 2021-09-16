中央流行疫情指揮中心今天宣布，75歲以上可接種第2劑莫德納疫苗者明天起開始施打。台北市政府表示，經與中央確認，將在明天獲配4.1萬劑疫苗，擬由設籍北市者優先施打。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天起開放7月9日前接種1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗且間隔滿10週的75歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，將依各縣市政府造冊通知施打。

台北市衛生局表示，今天與民眾同步接獲此訊息後，為使民眾能儘速獲得接種，已緊急規劃協調可支援施打醫療院所及符合資格名單，盼讓75歲以上長者能儘速接種第2劑莫德納疫苗。

台北市副市長蔡炳坤赴議會備詢後接受媒體訪問表示，統計在台北市施打且符合資格者有4萬8391人，經與中央確認，預計明天會獲配發4.1萬劑疫苗。

蔡炳坤說，台北市符合資格的4.8萬人中約有3.7萬人是設籍在北市、1萬多人非設籍在北市，另有801名原住民，由於中央只配發4.1萬劑疫苗，所以目前規劃會先打給設籍北市的長者施打，且正在緊急與醫療院所洽談配合中。

蔡炳坤說，今天晚間與衛生局討論後，將在明天的防疫會議上呈報市長，確定後會再與市民公告具體時程及施打方法。