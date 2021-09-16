為落實政府防疫政策，法務部行政執行署及全國13分署對於違反防疫規定、拒繳罰鍰的違規案件，自上月17日起實施第4波「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，總共動員639人次，兵分311路催繳、執行，1個月來共查封土地32筆、建物4間、汽車9輛、機車或貴重物品16件，並限制出境9人，展現政府的防疫及執法決心。

執行署指出，本次專案除執行違反居家檢疫、居家隔離、自主管理等類型裁罰案件，特別加強執行未依規定配戴口罩、違法營業、違規群聚及違反實名制登記等案件。

其中，台北分署針對朱姓、高姓義務人在捷運西門、景美站未戴口罩的3000元罰鍰案件，核發執行命令扣押收取2人存款入國庫；基隆林姓義務人3度被查獲外出未配戴口罩，挨罰9000元不繳，在收到宜蘭分署扣押存款通知後，立刻到場繳清罰鍰。

另外，嘉義黃姓義務人被查獲在補習班為4名學生上課，挨罰30萬元，嘉義分署查扣其銀行存款後，也主動全部繳清；台北市凌姓義務人於疫情警戒期間違法營業經紀酒店，挨罰5萬元，得知酒店財產將被查封，也立刻出面繳清罰鍰。

淡水揮皇高爾夫球場5次違法營業，總共遭罰102萬元沒繳，士林分署到球場查封10部高爾夫球車、2部車輛、大型水晶礦洞及現金2萬餘元；某餐廳江姓義務人違法營業遭罰5萬元，則因經濟困難，士林分署採寬緩作法，同意先繳2萬元，不足部分期繳納。

此外，士林分署執行未戴口罩遭罰3000元的王姓義務人，經訪查得知為街友，生活困苦無力繳納罰鍰，執行人員隨即致贈口罩、酒精等防疫物資，並主動轉介給台北市社會局媒合，希望能協助找到合適工作，得以溫飽度日並有餘力繳清罰鍰。

執行署表示，防疫政策的重點不在裁罰或執行金額的多少，而在對違反防疫規定又不繳罰鍰的民眾貫徹執行，以儆效尤，才能確保政府防疫無缺口，呼籲民眾務必遵守中央流行疫情指揮中心的防疫政策與規定，切勿以身試法，讓大家共同杜絕防疫缺口，守護全民健康。

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