別以為軟柿子就能隨便捏！搜狐網命理專欄分析，巨蟹座、水瓶座、金牛座的人雖然表面上看似老實善良、好相處，但實際上性格深藏不露，脾氣也很大，建議沒事千萬別招惹。

▍1.巨蟹座

巨蟹座天生老實，很有愛心，在與人相處的時候總是很體貼，容易受他人影響，一旦看到別人面露哀傷，他們也會跟著難過，是一個心很軟的人。雖然性格溫暖又善良，但巨蟹座並不是沒有脾氣的人，反而因為感性，他們的情緒變化莫測，一時吃虧他們會忍耐，但若哪天忍無可忍，一旦爆發，後果不堪設想。

▍2.水瓶座

水瓶座氣質獨特，很有禮貌，看似隨和沒脾氣，但深入認識後就會發現，他們的內在性格其實很無情，對人對事都十分冷漠，而且非常固執，他們最在乎的人就是自己。在負面情緒爆發的時候，水瓶座就會進入自己的世界，變得六親不認，令人大吃一驚，彷彿從來沒認識過他們。

▍3.金牛座

在多數人的印象中，金牛座的人個性老實幽默、脾氣好，總給人很好相處的感覺，但你要是真的惹到他們，就不會如此簡單了！金牛座一旦被惹怒，就會化身一頭發瘋的牛，變得非常狠心，不留一點情面，不論是誰都招架不住，而且事後還很難哄，軟硬不吃，堪稱最不好惹的星座。