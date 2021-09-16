這個週末是國民黨主席選舉投票前的超級星期六，中天新聞邀請到四位候選人參加唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台-有膽來辯》；在經歷早退風波、支票本票風波、以及考紀會羅生門後，各種民調滿天飛，選情堪稱史上最詭譎也最緊繃的一次！四位候選人將透過中天辯論平台，讓一連串紛擾作直球對決，也可望抓住機會回歸政策攻防；主辦單位更透露，辯論程序還安排了十二道＂提問彩蛋＂，包括特別蒐集到彭文正和趙少康等意見領袖的犀利提問，至於他們都問了什麼問題，則列為最高機密！

中天新聞表示，這個星期六(9/18)下午四點到六點進行的《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播辯論會，張亞中、卓伯源率先響應，江啟臣和朱立倫陣營也先後呼應，四位候選人都展現高度誠意並排除萬難來參加。他們週六上午，先赴高雄參加政見會，結束後再北上到中天電視參加辯論，把握向支持者說明理念的機會，這場辯論對四個候選人陣營來說，都不敢掉以輕心。

依據中天新聞目前披露的辯論流程，當天答辯順序由現場抽籤決定，隨後進行「政見表述」、「辛辣提問」、「針鋒相對」、「觀眾CALL IN」、「真心話時間」五大部份，其中「辛辣提問」有十二道提問彩蛋，由彭文正及趙少康等重量級業界領袖及學者、黨員及網友所組成，由候選人自選提問人；為了讓觀眾更有參與度，也將開放CALL IN提問，讓觀眾不僅是單向看直播，或只在線上聊天室做反饋，還能直接發聲出題。

中天新聞首次以線上直播方式舉辦這次國民黨主席網路辯論會，爭取在投票前，提供一個平台，更加完整呈現候選人參選黨主席的價值與理念。由於距離選舉投票只剩下一週的時間，辯論場上的策略攻防和捉對廝殺，將成為幕僚群最燒腦的課題，精彩可期！辯論會全程，請鎖定9月18日下午4點至6點中天電視Youtube頻道《國民黨主席大擂台-有膽來辯》特別報導。