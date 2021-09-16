賈永婕受邀擔任TENDAYS代言人，為新品克洛莉思站台。（粘耿豪攝）

台灣床墊品牌TENDAYS，過去因公益活動與防疫女神賈永婕結緣，近期品牌以世界秘境及古希臘神話的花神克洛莉思為題，推出新系列，也特邀賈永婕擔任品牌代言人，分享健康睡眠秘訣，此次合作也讓講究睡眠的她樂見其成，笑說這是「躺著賺！」

過去忙於防疫事宜、斜槓人生的她，分享總是活力滿滿的秘訣便是優良的睡眠品質，「因為（我）身高較高，其實整個身體重心都在腰部，所以挑床的時候我喜歡選擇，有支撐性又能讓肌肉放鬆的款式。」此次品牌新品，選用進口3D高彈性纖維墊，讓支撐、釋壓及透氣三重提升，新款記憶棉也增加肩、腰、臀、腿包覆性及支撐性，讓她可以進入完全放鬆的健康睡眠。

此次新品克洛莉思床墊，外觀設計上則運用錯的色紗編織線條和緹花凹凸織法的工藝技術，打造花蕊、花瓣、枝葉的深近遠淺，高度則分為35公分與22公分，同時亦有同系列量身定製紓壓枕頭，共有七個枕頭高度供選擇。另，品牌配合百貨公司週年慶商品全面8折起，消費滿萬再享10％現抵，滿額最高再贈3500商品抵用券。而購買TENDAYS「克洛莉思」系列，再贈同款量身紓壓枕一對、床用備長炭保潔墊一件。