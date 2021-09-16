內政部警政署9月13日公布重要警職人事異動案，嘉義縣警察局主任祕書及4位分局長異動，縣長翁章梁今下午主持新、卸任重要警職人員交接典禮，除歡迎新人事來到這個大家庭，也能將好的經驗帶到嘉義縣，期許在所有警察同仁努力下，嘉義縣的治安越來越進步！

嘉義縣警察局異動人員包括主任祕書林崇志調派保安警察第七總隊督察長，嘉義市政府警察局第一分局長張文川調派嘉義縣警察局主任祕書；分局長部分，水上分局長程純濱調派嘉義市第二分局長，布袋分局長蘇偉荃調派屏東縣內埔分局長，中埔分局長莊思神調派雲林縣斗南分局長，竹崎分局長葉文啟調派彰化縣和美分局長。南投縣集集分局長張澤銘調派水上分局長，台南市歸仁分局組長張世儒調派布袋分局長，台南市刑警大隊偵查第二隊隊長吳俊德調派中埔分局長，台南市新營分局組長陳宏平調派竹崎分局長。

今地方各界應邀觀禮，翁章梁說，嘉義縣警察局維護縣內治安，扮演非常重要的角色，在局長廖訓誠帶領下做得非常好，未來在新分局長加入下，希望能延續這樣的傳統，也希望新任分局長若過去有好的值得嘉縣學習的部分，也能將好的經驗帶到嘉義縣。