中國大陸經過多方面的考慮，最後終於決定回絕德國海軍巴伐利亞號訪問中國港口的請求。這艘德國護衛艦在8月初啟航前往印太海域，執行由美國所發起的南海「航行自由」政策，預計會在12月中旬穿越南海，但是已明確表示不會進入中國控制的島礁12海哩內有主權爭議的水域。在德國軍艦艦出發之前，德國曾多次向中國表示望在前往南海之前先行訪問大陸南方主要城市，北京幾經考量之後在日前予以拒絕。

《德國之聲》報導，德國外交部發言人對媒體表示，中方在經過了一段時間的思考之後決定，不希望德國海軍'巴伐利亞號護衛艦訪問中國港口。

德國國防部今年3月剛宣佈巴伐利亞號將巡航印太並穿越南中國海之後，就有消息傳出，德國在一方面向美國等盟友宣示支持南海「航行自由」行動的同時，另一方面也計畫讓這艘護衛艦能夠訪問上海或者青島港。今年夏天又有消息稱，北京方面仍然沒有決定是否允許巴伐利亞號停靠中國港口，很有可能要觀望並等到9月26日德國聯邦大選後再做定奪。

中國拒絕德艦訪問上海或青島後，德護衛艦巴伐利亞號變更行程，取消原有赴中國青島或上海訪問計劃，改為在澳大利亞增加一個伯斯港訪問行程。（圖／澳大利亞國防部)

《法蘭克福彙報》當時就指出，德國軍艦在巡航印太時尋求訪問中國港口，令美國等盟友感到疑慮。大陸媒體當時也對德國一方面支持令北京不悅的南海「航行自由」政策，一方面又向大陸要求訪問港口，顯然有兩面討好的嫌疑。

隨著德國外交部確認中方已回絕靠港請求，目前正在印度洋的巴伐利亞號預計將先後訪問澳大利亞、關島、日本、韓國，然後在12月中旬進入南海水域，造訪越南、新加坡，穿越麻六甲海峽後再依次停靠斯里蘭卡、吉布地，最終在明年初返回德國。

載有243名海軍官兵的德國巴伐利亞號護衛艦從威廉港啟航後，8月2日起開始其歷時7個月的印太航行任務。早在軍艦啟航之前，這次任務引發德國朝野激烈的爭論。

這艘護衛艦從德國威廉港啟航時，德國國防部長卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)表示，「我們希望現有的法律得到尊重，海上航線可以自由航行，開放的社會得到保護，且貿易遵循公平的規則。」不過，德國執政黨社民黨的議會黨團主席明策尼希(Rolf Mützenich)就認為，德國國防部應當避免對中國採取軍事遏制的策略：「至關重要的是，不要以不加考慮的挑釁導致事態激化。」

報導說，雖然德艦會穿越南海，但是巴伐利亞號預計不會靠近任何存在主權爭端的海域，並且會避開台灣海峽，而且也不會參與美軍的聯合演習。