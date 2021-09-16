美國農業部周三宣布大豆出口訂單被取消，其中一筆13.2萬噸的訂單來自大陸，據2名熟知交易情況的貿易商表示，大陸進口商本周稍早購買4至6艘，將於10月、11月發貨的巴西大豆貨船，有大豆出口業者坦言，可能是擔憂美國墨西哥灣受天災影響，港口運力受影響，才另有採購行動。

「艾達」颶風從墨西哥灣沿岸地區登陸美國，港口、鐵路和道路交通皆受嚴重影響，紐澳良暫停國際機場貨運、貨櫃碼頭、散貨運輸業務，當地農產品交易商暫停出口業務，全球最大糧商嘉吉（Cargill）指出，該公司位於路易斯安那州的出口裝卸設備被嚴重破壞，將會影響穀物出口。

儘管艾達颶風已經潰散，但當地災情餘波未盡，CHS Global Grain & Processing表示，艾達所造成的斷電，部分出口船期將延遲至下月，估港口碼頭電力恢復最快也需要2至4周。

隨著主要港口運力受限，大陸等黃豆買家也紛紛將部分訂單轉向巴西，《路透社》報導，美國農業部周三宣布有兩筆大豆出口訂單被取消，其中13.2萬噸來自大陸，另一筆19.6萬頓的則未具名目的地。

2名熟知交易情形的貿易商透露，大陸進口商本周稍早購買4至6艘，將於10月和11越發或的巴西大豆貨船，而這次的採購行動出現在美國出口高峰期非常罕見；據2名美國貿易消息人士稱，涵蓋成本和運費，巴西大豆的價格較芝加哥期貨交易所（CBOT）11月期貨溢價4.2美元以上。

美國路易斯安那州為美國最繁忙的農作物運輸樞紐，當地出口碼頭正逐漸從災後恢復，全球進口商將訂單轉買採購價格更昂貴的巴西大豆，凸顯他們對美國船運的憂慮，擔心可能會一直延誤到美國的出口旺季。

大豆出口商認為，全球最大大豆進口國的採購行動，可能是擔心美國墨西哥灣沿岸港口的運力，影響會一直持續到下個月，進而使交貨延宕。