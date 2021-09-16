高端15日啟動混打莫德納疫苗臨床試驗收案，衛福部長陳時中表示，學理上兩款疫苗混打可行，即便目前國外還沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面。台北市議員王鴻薇舉專家說法打臉，除非結果證明中和抗體優於其他組合，否則不會建議兩者混打；她甚至酸說，陳時中不要再愚弄人民、丟臉丟到全世界了。

王鴻薇16日在臉書貼文指出，高端即將開始混打莫德納疫苗的試驗，獨步全球，拿二期試驗都還沒結束的高端疫苗，來混打通過三期試驗的國際認證疫苗。陳時中竟然說：「相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面」。有媒體就整理了陳時中對疫苗混打的第一時間說法，AZ、莫德納、BNT之間的混打，都被陳時中以缺乏科學證據為由打槍。而今天高端要混打莫德納，又變成了不做台灣永遠沒辦法走在最前面，部長對高端的偏愛，真是毫不掩飾。

王鴻薇表示，政府為了護航高端，到底能做到什麼地步？高端到現在二期試驗都還沒結束，就急著要推混打，是有多怕高端銷不出去？加拿大、部分歐盟國家都已經同意莫德納混打BNT，我們的政府卻要推莫德納混打高端。

王鴻薇指出，新冠疫苗專家會議召集人、高醫院長鍾飲文也表示，除非結果證明中和抗體優於其他組合，否則不會建議兩者混打，國人應該更期望莫德納疫苗混打BNT。台灣要怎麼走在世界最前面？是3+11？還是把二期試驗都還沒結束的疫苗打在人民身上？陳時中真的不要再愚弄人民、丟臉丟到全世界了。