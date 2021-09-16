亞太電信9月24日將於全台實體門市開賣iPhone 13全系列新機，今日公布「5G極速升等」iPhone 13全系列購機方案，祭出超狂三重奏優惠，手機專案價最高現折2500元，再送Apple MagSafe充電器及影音奇饗包加值服務，超夯配件、應用服務一次準備到位，亞太電信就是要寵壞果粉。

亞太電信在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，全新「5G極速升等」資費，針對月租1199元以下非吃到飽方案，獨家加贈貼心「上網補充包」，48個月合約期內累計最高贈36000元上網流量折抵金，原方案5G傳輸量用畢後，用戶可依需求，選擇計量或計日方式使用加贈的折抵金，數據流量加量不加價。

亞太電信表示，「5G極速升等」iPhone 13購機方案不論在網路品質、上網流量、手機價格、加值服務各面向全面升等，提供用戶嶄新優質體驗，搭配iPhone 13系列新機，成為果迷最佳首選。也誠摯歡迎老客戶回娘家，續約iPhone 13系列新機，同享新申辦優惠外，再享免萬元預繳、尊爵菁英VIP專案價最高折5000元。

亞太電信表示，「5G極速升等」iPhone 13全系列購機方案，專案價最高折1500元；9月17日中午12點起至23日於亞太電信預約活動網頁進行線上預約，預約成功者，還可於申辦取機時獲得專案價現折1000元的早鳥優惠折扣，購機價最高現折2500元。

申辦iPhone 13 Pro 128GB機型，月付1399元(36期)，享5G不限速高速上網，網外再送220分鐘通話優惠，原專案價15300元，優惠價13800元，門市申辦取機時再折1000元，實際僅需付12800元就能帶回家。另iPhone 13 Pro 128GB搭配2699元指定方案，約期36期，專案價0元。

亞太電信表示，購機搭配30期以上全資費，加贈蘋果原廠MagSafe充電器(市價1190元)，提升充電過程便利性及充電效率。不限機型不限資費方案，凡申辦「Gt智慧保鑣」手機保險月繳型方案可享首月零月租優惠（月租最高價值458元），年繳型方案享全家便利商店購物金150元。全系列資費再送一個月「影音奇饗包」，享Gt TV電影戲劇隨選隨看、CatchPlay影音服務或KKBOX Hi-Res無損音質服務首月零月租優惠。