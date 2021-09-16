網路家庭（8044）16日發布重訊息指出，17日將暫停交易，市場預測，網家將有望進一步引入策略投資人，強化競爭力。網家將在17日晚間18:00於櫃買中心舉辦重大訊息記者會，並將由網家董事長詹宏志親自說明詳細情況。
面對電商市場激烈競爭，詹宏志先前表示，下一個世代的競爭是「生態系與生態系之間的競爭」，預計將辦理現金增資案，規模為2100萬股，期望募集15億～20億資金，希望透過此一方式，以打造下一個世代的競爭力。網家今日股價下跌2.5元，收115元。
網路家庭（8044）16日發布重訊息指出，17日將暫停交易，市場預測，網家將有望進一步引入策略投資人，強化競爭力。網家將在17日晚間18:00於櫃買中心舉辦重大訊息記者會，並將由網家董事長詹宏志親自說明詳細情況。
面對電商市場激烈競爭，詹宏志先前表示，下一個世代的競爭是「生態系與生態系之間的競爭」，預計將辦理現金增資案，規模為2100萬股，期望募集15億～20億資金，希望透過此一方式，以打造下一個世代的競爭力。網家今日股價下跌2.5元，收115元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。