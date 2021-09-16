網路家庭（8044）16日發布重訊息指出，17日將暫停交易，市場預測，網家將有望進一步引入策略投資人，強化競爭力。網家將在17日晚間18:00於櫃買中心舉辦重大訊息記者會，並將由網家董事長詹宏志親自說明詳細情況。

面對電商市場激烈競爭，詹宏志先前表示，下一個世代的競爭是「生態系與生態系之間的競爭」，預計將辦理現金增資案，規模為2100萬股，期望募集15億～20億資金，希望透過此一方式，以打造下一個世代的競爭力。網家今日股價下跌2.5元，收115元。