澳洲突然取消與法國的巨額潛艦交易，將轉而與美國合作打造核動力潛艦艦隊，法國今天對這個驚人的決定表示憤怒，痛批此舉是背信忘義，就像是「背後捅一刀」一樣。

法新社報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴法國新聞電台（France Info Radio）說：「這無疑是背後捅一刀。我們已經與澳洲建立信任關係，但是這種信任已遭到背叛。」

他接著說：「我今天很生氣且憤憤不平…這不是對待盟友的做法。」

勒德里安指出：「這種單方面、突然且令人難以預見的決定，非常像是川普會做的事。」美國前總統川普在任時，曾因為決策方向難以預測而惹惱歐洲。

法國國防工業、造艦集團海軍船舶集團（Naval Group）之前獲選為澳洲建造12艘傳統動力潛艦，原定採用法國梭魚級（Barracuda）核潛艦的設計為基礎。

2016年澳洲宣布選擇海軍船舶集團時，這項合約價值約500億澳元（新台幣1兆136億元）。

但美國總統拜登、澳洲總理與英國首相宣布一項新的國防合約，讓澳洲能獲得核潛艦艦隊，這是少數美國盟邦才擁有的特權。

此舉凸顯對中國在印太地區影響力日益增長的擔憂，而法國也在尋求保護包括新喀里多尼亞島（New Caledonia）和法屬玻里尼西亞（French Polynesia）等海外領土在內的利益。