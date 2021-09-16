據大陸國家糧食和物資儲備局消息，大陸國家石油儲備中心將在2021年9月24日在國家儲備石油交易系統進行2021年第一批國家儲備原油競價交易。

據路透報導，有分析師和貿易主管表示，大陸的首次原油儲備拍賣可能會對市場情緒產生巨大影響，這表明這個最大的石油進口國仍然致力於透過控制大宗商品價格來抑制通貨膨脹。

第一批戰略石油儲備（SPR）的銷售規模僅為738萬桶，約為大陸半天的用量，這在每天消費近1億桶的全球市場中幾乎泛不起水花。

路透引述牛津能源研究所中國事務主任Michal Meidan指稱，這是一次測試，對大陸國內機制及市場影響均是如此，為了抑制通膨及學習如何像美國那樣運用SPR。

即便如此，這也表明大陸政府準備出售以前被認為是禁區的庫存，並打算在高價格威脅到本國經濟時更積極地參與國內石油市場。

大陸是世界上第二大石油煉製國，也是大多數其他大宗商品的主要消費國，大陸還從戰略儲備中投放金屬、煤炭和玉米，以幫助抑制8月創下13年新高的工業生產者出廠價格指數（PPI）。