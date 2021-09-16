前國民黨基隆市黨部主委、進步基隆連線主席黃希賢16日直言，基隆捷運就是國王的新衣。（本報資料照片）

台北市長柯文哲日前指出，與民進黨分手的原因是前瞻計畫中的「基隆輕軌」蓋不下去，從頭到尾都是騙局，預算從80億變成基隆捷運580億元，基隆市長林右昌則稱柯搞錯數字、可能口誤。前國民黨基隆市黨部主委、進步基隆連線主席黃希賢16日直言，基隆捷運就是國王的新衣，「錯誤的政策，比貪汙更可怕！」

黃希賢說，回想2016年的基隆市長選舉，林右昌就以興建捷運作為競選主軸，打敗了國民黨的謝立功；2020年的選舉，政府就用「前瞻計畫」將在基隆捷運投資580億案作為競選支票。事實上，基隆捷運是實體存在？還是「國王的新衣」？

黃希賢說，面對柯文哲的砲轟，林右昌說基隆捷運已經是升級版了，比最初期的構想更完整，效益也更高，問題是哪一位基隆市民有搭到捷運呢？上下班時間，堵車依舊，鐵路運量不足，公路運輸不便，在地基隆人，誰不感到辛苦呢？基隆捷運僅存在於林右昌之口，就如同國王新衣一樣，看不到。

「基隆的沉痾，在於在地產業空洞化！」黃希賢指出，基隆人口也因此到大量外移，甚至成為雙北的附屬地區，每天高達10萬人次的通勤族來往雙北間，造成鐵路與公路運輸極大的負擔，要不是近年港口貿易業務萎縮，不然基北堵車將更為嚴重。

他說，要解決此一問題，就是要產業升級與重新進行都市產業土地規畫，以此鼓勵大企業投資基隆，而基隆人在地就業，才是解決問題的方法；不要寄生雙北，不搭基基北合併升格的便車，錯誤的問題界定，導致基隆長期發展停滯。

他試問林右昌，6年前若以在地升級做為政策主軸，甚至在基隆曾同時擁有三位立委的風光時代時、就提出大基隆在地升級、今日基隆人還需要穿著國王的新衣，去外地討生活嗎？「基隆捷運」不就驗證了，錯誤的政策，是比貪汙更可怕的基隆人夢魘。