Peach John X 厭世動物園打卡牆，Peach John期間限定快閃店。（Peach John提供）
Peach John X 厭世動物園打卡牆，Peach John期間限定快閃店。（Peach John提供）

日本國民女神「田中美奈實」代言 PEACH JOHN秋季新款，為嘉惠品牌愛好者，從16日起至30 日於誠品生活南西店1樓入口區開設粉紅夢幻的「PEACH JOHN 期間限定快閃店」，搶先體驗新款。

PEACH JOHN 更與插畫家《厭世動物園》聯手打造趣味拍照打卡牆，成為吸睛焦點。活動期間，現場消費不限金額贈100 元購物金，單筆滿1800元贈送 PEACH JOHN 日本製口罩，購買商品皆可免 運送到府，每日限量 300 名幸運蜜桃粉，凡使用品牌 IG 濾鏡完成 社群任務即可參加抽獎。

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