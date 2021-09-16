即將於9月24日上映的「混血台片」《醬狗》，主角拿著一本不被國際承認的「無戶籍護照」來台灣尋根。想愛「國」的他，不論在「地獄朝鮮」或「鬼島台灣」，到哪都被當成外來者，被法規和成見排擠在外。就連如今的韓國與台灣，儘管已是多元文化融合的社會，大多數的民眾，仍不知道身邊有這樣一群人。無法被定義的身分，促使《醬狗》導演張智瑋，創作了一部超越藩籬的台灣電影。

《醬狗》中父子交心一景觸動人心。（天馬行空提供）

《醬狗》從前製到後期，集結台灣、韓國製作團隊，並在選角階段便建立韓國人找韓國演員、台灣人找台灣演員、韓國華僑找華僑演員的原則。片中九成場景於首爾拍攝，關鍵「尋根」戲則拉回台灣取景，還巧遇颱風攪局。電影於後製完成後，原定今年3月上映，無奈因疫情延期又遭逢三級警戒。儘管近日疫情再度升溫，但在全台11家戲院相挺之下，將要在中秋連假之後和台灣觀眾見面。

台灣觀眾最無法理解的即是片名「醬狗」，韓文原意為「 掌櫃」，在韓國演變為歧視華人的用語，有其難解的歷史情結。導演張智瑋曾在專訪中分享，為何以「醬狗」作為片名：「我清楚這個詞並不好，也並非要過度敏感地批判或引起紛爭。只想具體談論為數不少的韓國華僑，在人生中實際遭遇的不平等問題而已。希望大家能相互理解，多關注韓國華僑的艱困處境。」