全球受疫情影響，出國遙不可及，但義大國際交流不停歇，透過網路一樣能跨國校際合作。今年義大應用日語學系學生李婉儀，不但通過日本語能力測驗（JLPT）N1檢測，同時順利取得「2＋2」學程，在義大應日系2年、日本帝京大學2年的學習；義大與帝京大學2017年簽訂雙聯學位，李婉儀成為義大首位通過帝京大學「2＋2」學程的學生。

雖然疫情阻礙出國機會，但義大與日本帝京大學排除萬難攜手合作，以完整的配套措施開設遠距教學，而李婉儀已經透過線上視訊課程，開始在日本帝京大學「經濟學部經營學科」展開2年的學習。

李婉儀從小就喜歡日本動漫和聲優，所以逐夢從學習開始，在校園圓夢成真。在家人與高中老師的支持下，她選擇擁有國際化且教學資源豐富、出國管道多元的義大應日系就讀；當時李婉儀下定決心不但要精進日語，同時以取得雙學位為目標，她努力提升語文能力，入學前通過JLPT N3檢測，進入義大後經過專業課程和老師們的指導，大三時已經取得JLPT難度最高的N1，她感謝學校提供舞台與養分茁壯自己的實力，就算現在不便出國，一樣能暢行無阻跨疆域學習，成為「語文X專業」的人才。

義守大學應日系主任李守愛說，義大向來重視學生海外移動力及國際視野的拓展，積極推動海外學術交流，系上每年平均有將近20位通過JLPT N2以上檢測的學生，前往日本當交換生。近二年雖受疫情影響，但學習並沒有中斷，無論是線上授課還是學術交流，都沒有受疫情而停擺，尤其透過線上學術研習會，應日系與日本松本大學、韓國東新大學、日本長野縣立高中、美國科羅拉州鷹冠高中等多所國際學校交流，從線上互動提升日語能力及對彼此文化的認識，也讓語文學習變得多樣化且豐富。

義大除了拓展學術交流，更重視學生畢業後的職涯規劃，應日系與日本仙台市政府、仙台市東洋WORK人力公司、仙台市各企業、宮城縣產業界等密切聯繫，舉辦多場線上企業徵才活動，提供義大學生赴日打工度假或是就業的機會，累積實戰經驗，為畢業後的職場生活預作準備；李守愛主任說，線上交流已成趨勢，義大擅用資源為學生創作學習平台，在疫情之下，依舊能與世界接軌走向國際。