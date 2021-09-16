台灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票。前民進黨立委郭正亮表示，陳柏惟罷免案連動10月上旬立委林昶佐第二階段罷免就會成案，這是國民黨主席第一戰，民進黨一定會有危機意識，所以就變成政黨對決。

郭正亮16日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟罷免案五五波，但是過的機率高一點點。國民黨9月25日選出黨主席，這是黨主席第一戰，而且顏寬恒都表態了。而台中市第二選舉區是藍大於綠，戰鬥藍也會表態，國民黨一定會動員，民進黨也會動員，因為10月上旬林昶佐罷免案第二階段就會成案，這兩件案子就會連動，因此有人會很緊張，民進黨一定會有危機意識，最後就會變成政黨對決。

郭正亮接著表示，目前民調對陳柏惟不利，因為到了兵臨城下，最後兩個星期才會大動員。而且陳柏惟也不低調，陳柏惟說要拚，後來會變成兩方在拚誰的票多。

針對陳柏惟罷免案，根據TVBS在9月14日公布的最新民調顯示，如果明天就是罷免案投票日，同意罷免的有50.7%，經換算後，同意罷免比例約佔全體選舉人數的27%，相當於8萬人，略高於選罷法25%的門檻。