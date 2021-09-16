影帝梁朝偉加入漫威英雄電影《尚氣與十環傳奇》，近期他跟著電影團隊四處宣傳，人氣相當高。香港網紅馬米高是女藝人馬蹄露的姪子，甚至有英文老師的資格，最近他在YouTube頻道談論關於梁朝偉英文程度，點出他受訪內容有不少錯誤；但馬米高也誇獎梁朝偉雖然只有國中畢業，但從電影和訪談能發現他的英文已經贏過很多大學生。

網紅馬米高除了是香港女星馬蹄露的姪子，大學雙修英語和教育，他也有拿到國中英文老師資格，他以輕鬆手法笑談生活及熱門話題中的英文和常見錯誤，獲得許多網友喜愛；近日馬米高在YouTube頻道上傳一部，以「【只有中三（國中三年級）學歷】梁朝偉的英文夠拍Marvel？」為題的影片，透過梁朝偉宣傳電影的訪談當教材。

最近馬米高在YouTube頻道談論關於梁朝偉英文程度，點出他受訪內容有不少錯誤。(圖/ 摘自馬米高Michael MMG YouTube)

大多數人都知道影帝梁朝偉只有中學（國中）畢業，但國中水準的英文程度能夠拍好萊塢電影，著實讓許多人訝異；馬米高在看完梁朝偉宣傳《尚氣》受訪影片，卻無情地點出多處詞彙或文法用錯的地方，像是「The ten rings makes Ren Wu」在make上加了「s」，Dead Pool講成Dead 「Poo」（屎），還有「narcissistic」（自戀）和「narcissism」兩個字等錯誤。

不過，儘管在訪談中錯誤略多，但馬米高卻很讚賞梁朝偉的英文，光是從電影和訪談就能注意到他的用心，因為儘管他只有國中程度，但訪問中用的詞彙或口條，英文水平已經高於部分大學畢業生，有這種程度絕對夠他在國際影壇闖蕩。