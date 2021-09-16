大陸商務部今（16）日發布的資料顯示，今年1-8月，全國實際使用外資金額7580.5億元（人民幣，下同），年增率達22.3％。從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東南亞實際投資分別年增長37.6％和36.8％。

從行業來看，服務業實際使用外資金額5993.3億元，年增長25.8％；高技術產業實際使用外資金額增長30.2％，其中高技術服務業增長35.2％，高技術製造業增長14.9％。

從區域分佈看，東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長23％、30.1％和1.6％。

大陸商務部發佈的資料顯示，前8個月對「一帶一路」沿線國家投資合作取得積極進展，多個領域對外投資持續增長。

1-8月，大陸對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資128.9億美元，年增長9.2％，占同期總額的18.1％，較上年同期上升0.9個百分點。在沿線國家新簽承包工程合同額708.9億美元，完成營業額534.4億美元，分別占同期總額的51％、57.9％。