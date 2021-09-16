疫情間表演藝術團隊也沒閒著，演員們忙著在線上和觀眾互動，明華園戲劇總團的當家小生孫翠鳳也不例外，經常和女兒陳昭賢一起直播，但觀眾實在有一陣子沒看明華園的戲了，10月起總算有機會見到孫翠鳳本人演戲，經典大戲《蓬萊仙島—漢鍾離》與《韓湘子》將再重現。

總團長陳勝福表示，明華園創團即將滿百年，「很多好朋友提醒我們，一個民間劇團靠自己的力量能經營到100年很不容易，應該要特別規劃慶祝活動，距離百歲有好幾年的時間，今年先把經典作品開箱，比照新作品重投入新製作的資源，回饋長久以來支持明華園的朋友們，也讓用二十年磨一劍的精神，打磨多年的青年演員有機會擔綱主演明華園代表性的作品。」

《蓬萊仙島—漢鍾離》是明華園總團2011年慶祝建國百年推出的紀念作品，首席編導陳勝國表示，這是明華園經典作品《八仙傳奇系列》的番外篇，「原本要寫蓬萊八仙之一漢鍾離（又稱「鍾離權」）成仙的故事，但在八仙齊至，蓬萊仙島紫氣蒸騰的想像中，島嶼意象不斷在腦海中翻騰，一座美麗的島嶼與眾仙同處，天地護佑；天馬行空將東漢大將鍾離權的故事拉大歷史格局，黃帝蚩尤大戰、天女旱魃助陣，這些神話故事壯大了戲劇張力，寄予我對島嶼最深沉的關懷。」

明華園經典作品《韓湘子》描述韓湘子成仙的故事，製作人陳昭賢表示，韓湘子手中的白玉笛不僅讓四季更迭，穿梭時空回到前世，更能安撫人心，但真正擁有力量不是白玉笛而是他的真情，數百年來韓湘子用他的真情尋覓他的妻子，連佛陀都深受感動，「這兩年因為疫情帶來人與人的疏離與不信任，我想現在這個世界應該需要韓湘子的真情帶來正能量，重新建立起人與人之間的信任與包容。」

《蓬萊仙島—漢鍾離》將於10月16日、17日在台南文化中心演藝廳登場，《韓湘子》於10月30日、31日在台北國家戲劇院演出。