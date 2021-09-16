總統蔡英文論文門延燒2年，近日因為學者林環牆、賀德芬及資深媒體人彭文正等再釋出多項物證，引發討論，不過總統府一概以「求證LSE（倫敦政經學院）校方是唯一且正確的管道」來回應。但真是如此嗎？彭文正日前出示英國皇家獨立機關一份信函，指出倫敦大學才是當年有資格給蔡英文學位證明的單位，不是LSE；彭文正表示，因此凡是叫人「去問LSE」的，都是錯假訊息。

8月下旬賀德芬以一份教育部資料，證明蔡英文畢業半年後、申請政大教職時，就把自己的博士論文題目寫錯；9月9日林環牆等3人再提8大證據，指出蔡英文沒論文、沒博士學位、沒升等資格。面對質疑，總統府發言人張惇涵一律以「關於蔡總統博士學位，求證LSE校方是唯一且正確的管道」來回應。

但事實上，1年半前彭文正團隊就發現，蔡英文博士學位疑雲不該向LSE求證，因為LSE原本只是倫敦大學的學院，到了2007年之後LSE才有獨立授予學位的資格。所以號稱1984年畢業的蔡英文若有博士學位，只可能是倫敦大學給的。

那要如何證明論文門該向倫敦大學求證而非LSE呢？15日彭文正在《政經關不了》中首次出示了1份英國皇家獨立機關「資訊辦公室」（ICO）專員今年5月寄給前專欄作家Michael Richardson、從未對外公開的信函。ICO表示，Richardson詢問的3項資料：蔡英文的口試委員姓名、批准博士學位核准日期、以及口試評估報告，ICO沒有這些資料，「而LSE說它們也沒有這3項資料，LSE是對的，因為要回答這些學位授予相關問題的應該是倫敦大學。」ICO只好再次把問題轉給倫敦大學。

但奇怪的是，論文門相關問題，倫敦大學總是三緘其口，反而是沒資格答題的LSE越俎代庖。對此彭文正解釋：蔡政府把LSE裡「該打點的都打點好了」，但真正該找的倫敦大學卻無法被買通。