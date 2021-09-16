殲-16機。空軍提供

今天是漢光演習第4天，根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，2架殲-16機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

昨蔡英文總統南下看佳冬戰備道戰機起降操演，有9架共機侵擾我西南空域。