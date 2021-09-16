今有3架共機進我西南空域 20:112021/09/16 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 今天是漢光演習第4天，根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，2架殲-16機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 昨蔡英文總統南下看佳冬戰備道戰機起降操演，有9架共機侵擾我西南空域。 太魯閣事件首開庭 李義祥完整對話曝 家屬怒：改成殺人罪 颱風「電母」最快中秋連假生成 今明午後防大雨 #西南空域 #空軍 #今有 #機進 #漢光演習 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漢光37號演習 台中番仔寮陣地反登陸作戰砲聲隆隆 18:362021/09/16 政治 台灣之星預購揭曉 iPhone13較前代成長3倍 15:492021/09/16 財經 不只重申釣魚台主權 日防衛大臣CNN專訪中談台灣重要性 18:172021/09/16 國際 北市五倍券加碼可換血氧機 柯曝原因：1晚死4人都是「快樂缺氧」 11:412021/09/16 政治 第五作戰區反登陸作戰操演 驗證砲兵部隊戰力 15:152021/09/16 政治 漢光反登陸作戰演習登場 自走砲射擊108發超震撼 12:172021/09/16 政治 史上最小價差1400 達人看好i13有賣點 04:102021/09/16 財經焦點 大型核航母是硬道理 在美戰略中無可取代 17:512021/09/16 軍事 蔡視導 戰機首度起降佳冬戰備道 04:102021/09/16 焦點要聞 桃園Delta女足跡涉一蘭拉麵 黃珊珊：北市匡列6人、寵物也安置 11:052021/09/16 生活 中華電iPhone 13資費出爐 VIP舊換新0元帶回家 16:482021/09/16 財經 政治熱門新聞 朱學恒送花酸謝志偉 蔡英文出手了？羅智強：真打到民進黨痛處 - 政治 新竹縣市合併最新民調出爐 他痛批林智堅：吃相究竟要多難看 - 政治 又雙標？盧秀燕客串被罰 陳亭妃演媽祖沒事 網傻眼 - 政治 「3＋11」調查報告出爐 陳時中拍板：考量機組員身心狀態 - 政治 2022高雄市長選戰 他點名藍軍2戰將「強中之強」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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