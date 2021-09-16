陳勢安發行新專輯《唯一想了解的人》，16日舉辦專輯慶功記者會。今年37歲的他，外型維持得宜，宣稱單身多年，也沒有「人與人的連結」，現階段感情隨緣。他之前代言男性私密處保養品，直誇成效很滿意，還笑虧現在只有自己能欣賞。

陳勢安唱紅多首熱門歌曲，在兩岸三地人氣頗旺，但因為疫情影響，他推掉大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》等2檔節目及逾10場活動演出，粗估損失上百萬元，近來仍有很多工作邀約、大陸的音樂性節目正洽談中，他也已接到台灣各地跨年演唱會邀約，預告今年跨年會在台灣演出，至於海外工作就順其自然，希望疫情趕緊過去，大家恢復正常生活工作。

他新專輯5月一釋出後，隨即遇到三級警戒，僅透過直播進行各式宣傳，幾乎都沒機會公開唱新歌，他盼疫情趨緩後，可以好好的獻唱10首新歌，直喊經典〈天后〉、〈勢在必行〉等歌曲皆先不唱了。

在記者會上，陳勢安邀來新歌〈我們都傷〉MV女主角劉奕兒到場祝賀，劉奕兒送上一盞燈光器材，希望陳勢安之後在直播可以使用，陳勢安開心：「這是我想買好久一直還沒有下手的燈。」劉奕兒說：「希望我們下次一起直播時，可以用上這盞燈。」

陳勢安表示起初不喜歡直播，但在防疫期間，開始自己對著螢幕講話，還解鎖許多不同的直播軟體，學習在家中架設燈光，也一手包辦服裝、妝髮等，他透露某次直播同時打了3盞燈，不小心讓他臉看起來變大，甚至粉絲都誤以為他在家防疫變胖許多。

陳勢安舉辦新專輯慶功記者會。（羅永銘攝）