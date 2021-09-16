法國衛生部長維宏今天表示，約3000名法國醫護人員因未在期限前接種COVID-19疫苗，而遭到停職。法國南部一名醫院職員則因不滿政府強制要求接種疫苗，而展開絕食抗議。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率及防範疫情再度升溫，7月對包括醫院、養護中心和消防單位職員下最後通牒，要求須在9月15日前至少接種一劑疫苗，否則將遭到停職。
維宏（Olivier Veran）今天告訴法國RTL電台：「昨天已對約3000名尚未接種疫苗的健康中心和診所職員發出停職通知。」他並透露，有「數十名」醫護人員因不願接種疫苗，已經遞出辭呈。
不過維宏強調，法國共有270萬名醫護人員，因此「可確保醫療照護運作不間斷」。
法新社報導，許多法國護理師格外不願接種疫苗，因他們對疫苗的安全性和防護力有疑慮。但這可能造成法國擴大疫苗覆蓋率的進度停滯。
法國公共衛生局上週估計，全國約有12%的醫院職員及約有6%的私人執業醫師尚未接種COVID-19疫苗。
路透社今天報導，在南法城市尼斯（Nice），隸屬公立醫院體系的一名消防安全官佩桑（Thierry Paysant）為抗議政府以停職強迫醫護人員接種疫苗，而在當地的聖蓬修道院（Saint-Pons abbey）前搭起帳篷展開絕食。
佩桑說，他並非反對接種疫苗，而是不滿人民被迫施打，否則可能飯碗不保。「這種粗暴強制方式，讓人很難吞下去。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。