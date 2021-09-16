近日大陸知名地產商恒大集團發生財務危機，不只投資人聚集抗議，國際信評機構亦大幅調降其信用評級至接近垃圾等級。由於恒大危機可能引發連鎖效應，德國企業界擔心中國房地產泡沫破裂會對消費產生抑制作用，從而影響德國產品在華銷路。

《德國之聲》指出，繼惠譽和穆迪之後，信用評級機構標準普爾也將房地產商恒大集團的信用級別下調至CC，前景展望為負面，屬於倒數第3低的信用級別。目前大陸與國際財經界都在評估恒大債務危機可能的影響，專家認為，雖然恒大的問題主要來自中國，但對外來投資者仍可能造成影響。

恒大危機可能引發連鎖效應，外商擔心中國房地產泡沫破裂會對消費產生抑制作用，影響外商在中國投資效益。圖為恒大投資人在總部大樓外要求恒大贖回理財商品。（圖／路透)

報導指出，這個中國第2大房地產開發商目前的負債總額高達3000億美元，專家估計這其中的將近900億美元的債權都屬於銀行和其它金融機構。

德國經濟界也對恒大債務危機感到擔憂。德國工商大會（DIHK）的外貿業務主管特賴爾（Volker Treier）對路透社表示，「中國房地產市場過熱的風險已經是無法忽視的事實了……德國企業擔心房地產泡沫會破裂。」

他表示，就算德企不一定會直接受到影響，但也一定會間接被波及，因為如果中國民眾消費熱情因此而降溫，那麼包括德國汽車在內的高價產品銷量也可能受影響。

不過，特賴爾仍然對房地產市場的「軟著陸」抱有一絲希望：「我們目前的看法是，北京政府正在有的放矢地消減一些房地產泡沫--比如通過提高貸款利率等手段。」

報導說，墨卡托中國研究中心（Merics）的首席經濟學家曾林（Max Zenglein）也持類似觀點。他不認為中國的房地產市場會崩潰或者引發金融危機，不過對於德國來說，恒大危機的例子很好地說明了中國金融體系所隱藏的風險。