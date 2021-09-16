被封為日本第一牛郎的羅蘭（Roland），不陪睡也不陪酒，靠著俊帥外表與幽默風趣的言談吸引大批女客追捧，讓他年紀不到30歲就擁有年收3億日圓（約台幣8千萬）的高收入。然而近日就有位大陸網紅「肥美噠Mia」，不解為何被日本人形容成垃圾、人渣、詐騙犯的男公關，竟然在大陸搖身一變成為不賣身、靠著口才致富的勵志職業，拍片怒揭男公關暗黑內幕，引爆熱議。

大陸網紅「肥美噠Mia」近日拍片揭開日本男公關最真實的一面，她說日本男公關的客人絕大部分都是風俗女，還稱她在日本認識許多女生，沒有一個瞧得起男公關，都覺得男公關這個職業就是女性公敵，為什麼呢？

肥美噠Mia從日本網站上看了很多女客人的採訪與自述，發現男公關營業模式完全就是一種惡劣的PUA行為，首先男公關會對來店裡的女客人愛意轟炸，接著製造「我懂你」、「我們很像」高度共情氛圍，讓女客人以為你就是她的真命天子。

肥美噠Mia稱沒有人第一天就能當頭牌男公關，每個能爬到頭牌的男公關，都是踩著無數女孩們血淚換來的。(取自肥美噠Mia微博)

等到女客人暈船，男公關就會開始貶低冷暴力，例如「為什麼別的客人願意為我花這麼多錢，妳不可以？」這樣一點點瓦解女客人自尊心，讓女客人相信不為他付出就是不愛他，如果不為他犧牲，就是自己愛的太自私。

最後也是最噁心的步驟出現了，肥美噠Mia表示男公關店都跟高利貸、陪酒、AV與風俗店有關，當女客人無法承受高額帳單時，男公關就會向妳介紹這些地方，「而當妳去借高利貸，下海拍片做風俗女之後，妳的每一筆生意他們都是有提成的。」更驚爆男公關內部，甚至為了讓女客意志更加薄弱、更加方便洗腦，甚至流行不戴套與女客發生關係，令對方染病懷孕墮胎，承諾未來會結婚，讓女客人更心甘情願地支持自己。肥美噠Mia更指出，先前轟動日本社會的癡情女刺殺牛郎的不死鳥事件、星二代坂口杏里下海拍片又淪風俗女，都是慘遭男公關逐步誘逼成風俗女的真實案例。

PUA，全稱（Pick-up Artist）源於美國，字面上看，是搭訕藝術家，從簡單的搭訕擴展到整個交往流程，發展為主要涉及：搭訕（初識）、吸引（互動）、建立聯繫，升級關係、直到發生親密接觸並確定雙方關係。