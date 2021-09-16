駐德代表謝志偉日前針對我方爭取與購買BNT疫苗，提出「接棒說」，挨轟政府搶功。「宅神」朱學恒將〈戒石銘〉16字中文翻譯成德文，連同把4個花圈送給謝志偉。卻遭到民進黨發聲明強硬回擊，「他此舉羞辱前線外交官、干擾外館工作，可以說是前所未聞」。對此，前民進黨立委郭正亮表示，他認為，謝志偉可能不知道〈戒石銘〉的意思，且民進黨會跳腳其實是有原因的。

朱學恒日前送謝志偉「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16字花籃，遭民進黨發言人謝佩芬14日開嗆，朱學恒這種作法是羞辱前線外交官、干擾外館工作，其實也是在羞辱朱自己，民進黨強烈譴責，並對於名嘴跨越紅線、譁眾取寵的行為表達遺憾。

郭正亮16日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及此事表示，因為謝志偉一天到晚在台灣的網路上到處留言，朱學恒是希望他(謝)心裡能夠有老百姓，不過這件事民進黨反應很強烈，主持人好奇問，「為何會這樣？」郭正亮則坦言，「送花籃去代表處門口，其實有點擾亂辦公的感覺，而這次雖然沒擋到門口，但可能會讓德國人觀感不佳的和出現一些其他想法」。

不過，郭正亮也說，他個人認為，謝志偉並不是沒有努力爭取採購BNT疫苗，只是走錯路了，這是大家都知道的事，謝志偉1月確實有在聯絡，但當時就是不要透過上海復星，那就代表這條路不通，而後來事實也證明，民間團體後來透過國際商業慣例去跟BNT大中華代表談疫苗就買到了。