台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華表示，協會18年來助學助養的學生累計近上萬人次，發出的助學助養金約1.4億元，歷任理事長投注心力，一棒接一棒。（盧金足攝）

「2021 愛你愛伊 把愛全聯在一起」活動，匯聚各方能量與愛心，以贈送愛心物資之方式取代群聚活動，共同達成協助弱勢學童之目標。（盧金足攝）

全聯福利中心贊助物資經費，邀請全聯福利中心台中北屯區區經理及13名店經理一同分裝打包1200箱的愛心物資箱。（盧金足攝）

精湛建設董事長陳志聲霸氣贊助精英電腦小筆電，提供小朋友完成「感恩行善小手冊」摸彩獎品。（盧金足攝）

放心，我們一直都在！疫情衝擊各行各業，影響很多人的工作與生活，社團法人台灣行動菩薩助學協會每兩年舉辦的相見歡活動，為避免群聚風險，愛心不喊停，在前任台灣行動菩薩助學協會理事長張麗莉善緣牽線下，獲全聯福利中心挹注物資，由該協會分送弱勢學童，「2021愛你愛伊，把愛全聯在一起」活動，讓偏鄉孩子感受社會大眾對他們的關愛。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華表示，該協會今年邁入第19年，這18年來助學助養的學生累計近上萬人次，發出的助學助養金約1.4億元，歷任理事長投注心力，一棒接一棒，提出偏鄉孩子包括學雜費、營養午餐、課後輔導、發願成才技職教育等。

有多名曾是該協會幫助的孩子畢業後也回來當志工並加入協會，成為從手心向上變成手中向下的「行動菩薩」，啟動「善的循環」，陳武華說，「這就是我們協會最珍貴的核心價值」，每單周年到學校探訪學生，了解學生的需求；雙周年邀請協助的孩子接來台中舉辦「相見歡」活動，藉活動為孩子們籌募助學款。

因應防疫優先，台灣行動菩薩助學協會原本預計12月份舉辦「九族文化感恩之旅」，考量學校師生及所有贊助單位和志工的健康情況下忍痛取消。

在眾多討論之下，決定與「勝群金屬股份有限公司」、「財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會」及「全聯福利中心」、「精湛建設股份有限公司」、「龍寶建設股份有限公司」及「麗明營造股份有限公司」共同舉辦「2021 愛你愛伊、把愛全聯在一起」活動，以贈送愛心物資之方式取代群聚活動，共同達成協助弱勢學童的目標。

全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇說，一份愛心物資箱1000元，裡面的物資除了家庭會用到的米、麵跟油之外，還有美祿及麥片的沖泡包、豆漿保久乳、餅乾、玉米罐頭及鮪魚罐頭等等，考量學生的喜好及營養，愛心物資超「膨派」，也讓學生家中其他成員可以一起享用。

全聯福利中心除了贊助物資經費，也邀請全聯福利中心台中北屯區區經理及13名店經理一同分裝打包1200箱的愛心物資箱，讓全聯的夥伴們當企業志工做愛心，把愛從全聯分裝送出去。

陳武華感謝「財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會」及「全聯福利中心」在得知協會提出這樣的方案後，全力支持配合，除了協助愛心物資箱物品挑選、協調物流分配，特別贊助六十萬元，與勝群金屬、精湛建設、龍寶建設及麗明營造等共同主辦有意義的活動。

台灣行動菩薩助學協會祕書長游金洲表示，預計在11月份開始將愛心物資箱宅配到各個助學的學校，為讓助學的學童學會感恩，協會也設計一本「感恩行善小手冊」讓學童填寫，如期完成者可獲一張摸彩券，協會將擇日線上摸彩，抽出50名同學，可以獲得由精湛建設董事長陳志聲贊助精英電腦的小筆電。

疫情期間有的受助學童家計雪上加霜，游金洲說，台灣行動菩薩助學協會向小朋友送暖，強調「放心，我們一直都在」。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」陳武華說，疫情嚴峻，各公益單位的捐款大幅縮水，該協會也面臨同樣的困境，努力募款咬牙撐，不但沒有刪除任何一名助學學生的名單，相反的還略增加名額，因為疫情衝擊許多人的家庭經濟，反而要大力伸出援手。