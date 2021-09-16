烏山頭給水廠抽水站跳電 溪北17萬戶用水受影響 20:462021/09/16 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏山頭給水廠竹仔坑抽水站16日下午近5點時無預警跳電，台電人員下午5點半時已搶修復電。（台水公司提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏山頭給水廠竹仔坑抽水站16日下午近5點時無預警跳電，台電人員下午5點半時已搶修復電。（台水公司提供／劉秀芬台南傳真） 台水公司台南烏山頭給水廠竹仔坑抽水站16日下午近5點時無預警跳電，導致溪北地區17萬戶民生用水受影響，台電人員下午5點半時已搶修復電，預計晚間8點恢復正常供水，跳電原因還待釐清。 溪北地區民眾下午發現家中用水水壓變小或停水，打電話至台水或上台水網站查詢，才得知因抽水站跳電要停水至晚上10點，紛紛上社群網站哀號，台水也表示抱歉，經過維修，下午5點半已復電，並提前至8點恢復供水。 出現棄息賣壓 台積電填息路 受考驗 《科技》電視面板供過於求 第4季產能調節改善失衡 #跳電 #溪北 #抽水站 #烏山頭 #給水廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李政宰自曝媽媽不准參加《魷魚遊戲》天上掉下了456億大方全捐出去 17:262021/09/15 娛樂 原物料大漲風險高 新北5前瞻停車場設計、工程將分開招標 12:312021/09/14 生活 8月定期定額交易台積電跌破5萬戶 0050飆破11萬戶 15:412021/09/15 財經 中校酒駕緩起訴卻遭退伍 告海軍司令部勝訴暫保軍職 12:342021/09/14 社會 《類股》比特幣拋售stop 二線板卡廠8月業績燒 09:282021/09/15 財經 長榮機師2＋1事件「告段落」 北科附工17日恢復正常上課 18:042021/09/15 生活 《科技》台積電喊漲 慧榮總座：理由足夠 15:592021/09/16 財經 《傳產》壽險、金融業布局商用不動產 新竹規模蓋新高 16:162021/09/15 財經 共和黨威脅否決財政部官員提名 要求拜登制裁北溪二號公司 09:392021/09/14 財經 桃園驚見天坑 竹縣白石溪成堰塞湖 04:102021/09/14 地方新聞 《金融》北富銀、永豐餘工紙綠色聯貸案簽約 超額認購2.5倍 15:592021/09/14 財經 生活熱門新聞 颱風「電母」最快中秋連假生成 今明午後防大雨 - 生活 氣象局曝中秋連假天氣 颱風最快周日生成 - 生活 舞壇追憶羅曼菲 她為舞蹈界留下三大遺產 - 生活 苦情歌王可樂當水喝 透露龍劭華致命關鍵：初期沒症狀 - 生活 BNT學生打完換誰打？陳時中點名這2族群優先 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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