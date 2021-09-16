烏山頭給水廠竹仔坑抽水站16日下午近5點時無預警跳電，台電人員下午5點半時已搶修復電。（台水公司提供／劉秀芬台南傳真）

台水公司台南烏山頭給水廠竹仔坑抽水站16日下午近5點時無預警跳電，導致溪北地區17萬戶民生用水受影響，台電人員下午5點半時已搶修復電，預計晚間8點恢復正常供水，跳電原因還待釐清。

溪北地區民眾下午發現家中用水水壓變小或停水，打電話至台水或上台水網站查詢，才得知因抽水站跳電要停水至晚上10點，紛紛上社群網站哀號，台水也表示抱歉，經過維修，下午5點半已復電，並提前至8點恢復供水。