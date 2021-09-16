Aesop台灣永康概念店。（Aesop提供）

文青保養Aesop鬧中取靜，在永康街打造街邊店舖「Aesop 永康概念店」，結合了當地街區的建築語彙。

空間設計靈感，源自於風雨 歲月在公園旁老屋所留下的痕跡，以及城市潮濕氣候孕育的蔓蔓植物生命，以深綠質感色 調、重複美學的瓷磚，呈現獨特的設計。店舖空間巧妙延伸到步道街弄，模糊了顧客及行人界線。

設計團隊運用在地回收木材製成展示層架，半開放式的窗沿設計，同時呈現窗外繁忙街道與店內產品諮詢的視覺互動，讓駐足在外的消費者，零距離感受品牌之美。