頂級保養FANCL攜手插畫家 繁花限定版超吸睛 20:582021/09/16 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 MCO速淨卸粧液繁花珍藏版。（FANCL提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 FANCL MCO速淨卸粧液繁花珍藏版120ml，830元。（FANCL提供） FANCL Q10能量煥膚精華霜20g，2500元。（FANCL提供） 頂級保養FANCL攜手日本插畫家Kanako Sasaki佐佐木香菜子為經典「MCO速淨卸妝液」換上限量新裝，推出繁花珍藏版，以具有張力的細膩筆觸，描繪浸浴在陽光下的動人、鮮豔花朵，為日常卸粧時光，注入活力療癒氣息。 MCO速淨卸妝液，不用防腐劑、不含礦物油，能一次卸淨頑固彩妝，厚滑、猶如美容精華油的質地，卸粧時能感受好像為肌膚進行美膚SPA般的舒適按摩體驗，卸妝後留下清爽、舒適、水嫩膚觸。 東奧小清新風潮 吹進美妝圈 頂級保養SK-II青春露 買正貨送正貨超划算 #卸妝 #頂級保養 #FANCL #攜手 #MCO 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 city’super搶中秋商機 麻豆文旦限期優惠、電烤盤翻2倍 18:512021/09/15 生活 Melvita×小草作 周慶限定品66折 04:102021/09/16 時尚消費 頂級超市周慶強打秋季美味 04:102021/09/16 時尚消費 女星艾蜜莉布朗復古女神妝容 閃耀MET GALA 18:542021/09/16 生活 摩爾定律救星！ASML股價今年飆7成 半導體設備股卻傳惡耗 22:582021/09/15 財經 蘋果發表會／全新iPhone 13系列台降價千元 Pro Max便宜逾6千 07:242021/09/15 生活 路易莎咖啡17日登錄興櫃 登錄興櫃價格118元 15:212021/09/16 財經 晶華搶攻豪宅商機 首波台南晶英先行 15:082021/09/14 財經 疫後月餅禮拚頂級 04:102021/09/14 時尚消費 汽車百貨也能寄取件 車麗屋與萊爾富成立「萊到店服務大聯盟」 17:232021/09/15 生活 Breeze Super經典20周年慶 強打精品水果、近江和牛 18:492021/09/15 生活 生活熱門新聞 颱風「電母」最快中秋連假生成 今明午後防大雨 - 生活 氣象局曝中秋連假天氣 颱風最快周日生成 - 生活 舞壇追憶羅曼菲 她為舞蹈界留下三大遺產 - 生活 苦情歌王可樂當水喝 透露龍劭華致命關鍵：初期沒症狀 - 生活 BNT學生打完換誰打？陳時中點名這2族群優先 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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