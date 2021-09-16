FANCL MCO速淨卸粧液繁花珍藏版120ml，830元。（FANCL提供）

FANCL Q10能量煥膚精華霜20g，2500元。（FANCL提供）

頂級保養FANCL攜手日本插畫家Kanako Sasaki佐佐木香菜子為經典「MCO速淨卸妝液」換上限量新裝，推出繁花珍藏版，以具有張力的細膩筆觸，描繪浸浴在陽光下的動人、鮮豔花朵，為日常卸粧時光，注入活力療癒氣息。

MCO速淨卸妝液，不用防腐劑、不含礦物油，能一次卸淨頑固彩妝，厚滑、猶如美容精華油的質地，卸粧時能感受好像為肌膚進行美膚SPA般的舒適按摩體驗，卸妝後留下清爽、舒適、水嫩膚觸。