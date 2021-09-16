李維維(右)和沛小嵐演出《羅雀高飛》。三立提供

李維維首次入圍金鐘女主角獎。三立提供

李維維首次入圍金鐘女主角獎。三立提供

李維維為戲苦練台語。三立提供

李維維剛經歷喪父之痛。李維維提供

李維維剛經歷喪父之痛。李維維提供

李維維前陣子在廈門隔離。李維維提供

李維維隔離的生活引發恐慌症。李維維提供

李維維的爸爸今年父親節過世，她前不久緊急到大陸處理爸爸的後事，已返台隔離中，今(16日)接受媒體線上訪問，提到76歲的爸爸8月初在大陸家中猝死，忍不住淚崩。

她說，爸爸有高血壓，當時在家裡上完廁所要站起來就倒了，法醫判定是自然的猝死，在當地火化之後，已把爸爸的骨灰帶回台，等她隔離出關後，會擇期幫爸爸辦告別式，好好送他最後一程。

李維維的父親在大陸工作，由於走得突然，她一時間心情難以平復，她今年以《羅雀高飛》入圍金鐘獎女主角，本是開心的事，她卻說「開心一下下就不開心了，因為最想讓他知道的人不在了。」她透露爸爸雖不常在身邊，但卻是她的精神支柱，「不管大小事都會打給他，所以這次沒有人打了，開心一下下就有點忘記這件事。」

李維維和鍾欣凌、孫淑媚等人爭奪視后，被問到在「死亡之組」的心情，「就像曹瑞原導演說，我跟仕凌都是八點檔閩南語入圍，評審都沒有異議，有看到我們試圖改變或努力，我覺得已經滿足了」。她也在心中跟爸爸報喜，「好朋友傳簡訊跟我講，是爸爸在保佑我，我也有問爸爸，是你讓我入圍的嗎？」

她坦言當時接這角色前曾受各方質疑，很感謝電視台和製作人力挺，她也曾問爸爸該不該接《羅雀》，爸爸告訴她「接了就不要讓人家丟臉」，她苦練閩南語，壓力大到胃食道逆流，一度身體不適送急診，角色苦悶，她也拍到鬱卒想打退堂鼓，甚至「求賜死」，全因爸爸的鼓勵，改變她的心境。

入圍後有台語的演出邀約，但她說「爸爸的事還在忙，我思考過，那個壓力我可能會承受不來，還是先暫停，至少讓我休息一下，把狀態調整好」。她直言在廈門隔離時，心理壓力引發恐慌症，加上自律神經失調，「等我隔離後會去看身心科，爸爸的事來得太突然，我有點嚇到」。