75歲曾姓阿嬤認真進行左手復健。(劉秀芬攝)

60歲陳女士右腦出血昏倒送台南市佳里奇美醫院急救，手術後住進復健病房，原本左側肢體完全無法動作，語言表達與理解能力也有困難，經復健團隊8周治療，已能藉四腳拐杖在旁人的協助下走一小段路，語言表達、理解及認知功能都有進步。

佳里奇美醫院復健科主治醫師程信翰表示，中風、肺炎、脊髓損傷等長時間住院病人常出現下肢無力、步行緩慢、體重下降、喪失肌力無法站立等失能狀況，如果未即時復健，身體機能就會每況愈下，死亡風險比正常人要高出約4.8倍。

佳里奇美去年起增設復健病房，復健團隊有雙主治醫師，更整合物理治療、職能治療、語言治療、心理治療、營養評估、藥物整合、復健護理，還有社工師、個案管理師提供完整的團隊照護模式，已有200多名病患接受團隊復健出院。

程信翰表示，除了復健科醫師主導住院復健治療外，還有出院籌備小組規畫出院後的長照、復能照顧及治療。目前正在接受復健治療的曾姓阿嬤家屬說，感謝醫院協助，阿嬤住院50多天也積極配合治療，希望能趕在中秋節出院，一家團圓過中秋。