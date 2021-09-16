一日茶道．蜜蘋果酵素飲。（伊日生活提供）

一日茶道．果然好茶系列，包括翡翠檸檬、葡萄柚綠茶與百香綠茶等複方精華。（伊日生活提供）

芳療保養品牌「伊聖詩芳療生活館」慶20周年，以「種⼀個願望」為題，邀請曾登上紐約時報的台灣插畫家川貝母，憑藉圖象創作者對植物氣味的直覺及想像，打造6幅全新絕美視覺。

每幅盆景畫作隱藏各種療癒訊息，透過不同香氛植物連結每個人的身心，「伊聖詩」也特別以川貝母操刀的絕美盆景視覺，推出 6 款限定園地香氛卡，並搭配各幅畫作暗藏的植物密碼，體驗不同花卉、果實、葉片、樹木及藥草等獨家調配的氣味，作為乘載療癒訊息的隨身祝福小物，即日起，在伊聖詩芳療生活館全台專櫃，消費不限金額，即可免費獲得。