芳療保養品牌「伊聖詩芳療生活館」慶20周年，以「種⼀個願望」為題，邀請曾登上紐約時報的台灣插畫家川貝母，憑藉圖象創作者對植物氣味的直覺及想像，打造6幅全新絕美視覺。
每幅盆景畫作隱藏各種療癒訊息，透過不同香氛植物連結每個人的身心，「伊聖詩」也特別以川貝母操刀的絕美盆景視覺，推出 6 款限定園地香氛卡，並搭配各幅畫作暗藏的植物密碼，體驗不同花卉、果實、葉片、樹木及藥草等獨家調配的氣味，作為乘載療癒訊息的隨身祝福小物，即日起，在伊聖詩芳療生活館全台專櫃，消費不限金額，即可免費獲得。
芳療保養品牌「伊聖詩芳療生活館」慶20周年，以「種⼀個願望」為題，邀請曾登上紐約時報的台灣插畫家川貝母，憑藉圖象創作者對植物氣味的直覺及想像，打造6幅全新絕美視覺。
每幅盆景畫作隱藏各種療癒訊息，透過不同香氛植物連結每個人的身心，「伊聖詩」也特別以川貝母操刀的絕美盆景視覺，推出 6 款限定園地香氛卡，並搭配各幅畫作暗藏的植物密碼，體驗不同花卉、果實、葉片、樹木及藥草等獨家調配的氣味，作為乘載療癒訊息的隨身祝福小物，即日起，在伊聖詩芳療生活館全台專櫃，消費不限金額，即可免費獲得。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。