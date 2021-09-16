桃園一名柯姓水電工，懷疑貌美妻子偷藏私房錢，又與前男友勾勾纏，2人爭吵不休後，於2020年8月離婚，但不到一個月就後悔，跑到前妻住處求復合，因為被拒失去理智，持菜刀朝前妻的臉部猛砍10刀致骨折，連前妻同住的哥哥上前阻止也被砍傷，所幸仍制伏柯男才沒鬧出人命。柯男 一、二審均依殺人未遂等罪，判刑6年4月，案經上訴被最高法院駁回定讞。

事發當日，44歲的柯男跑到前妻的住處求復被拒，一氣之下跑到廚房拿菜刀，朝前妻的臉部瘋狂猛砍，前妻同住的哥哥聽到妹妹喊救命，衝進房內想拉開柯男，結果妹妹的臉部被砍了10刀，自己也被砍傷，但仍奮力將體型壯碩的柯男制伏報警，妹妹送醫後也保住一命，不過全身除了臉部骨折、刀傷之外，嘴唇、右大拇指與背部也受傷。

據「蘋果新聞網」報導，柯男在法院審理時怒稱，離婚前都是他辛苦賺錢養家，前妻卻嫌錢不夠花，還向銀行貸款，後來被他發現前妻把他賺的錢拿去買保險，還可能外遇前男友，不過離婚後還想與她復合，並辯稱，因為前妻長得太漂亮，怕她偷別的男人，才想對前妻毀容，並沒有要殺害她。但前妻的母親證稱：「我有聽到他說今天要殺死她（女兒），然後再去自殺」。

法官認為柯男持刀猛烈攻擊前妻，將左臉砍到骨折，甚至傷了趕來阻止的前妻哥哥，顯然不只想毀容，而是殺死前妻。最高法院維持歷審見解，依家暴殺人未遂罪，判柯男6年4月徒刑定讞。