王真琳(左起)、丁寧、謝盈萱今天為戲造勢。公視提供

三人合作演出。公視提供

丁寧曾在電影《孤味》飾演陪伴在龍劭華身邊的情人，她16日與謝盈萱、潛力新演員王真琳出席台劇《四樓的天堂》記者會，談起龍劭華驟逝，她哽咽說「相信他會換個地方繼續瀟灑下去」。

她說，「跟龍哥工作不困難，要1秒鐘愛上他完全沒問題，因為他這個人就是有這樣的力道」，當時不論看到片中龍劭華躺在病床，或見到他的照片擺在片場的靈堂時，她也能秒入戲，情緒當場崩潰。

丁寧透露，有次和龍劭華一起到外地工作，他的身邊沒其他工作人員隨行，下車時，見到他主動問司機大哥的名字，只為了和對方道謝，「他是個會關心晚輩，永遠在照顧別人的人」。

在《孤味》飾演龍劭華和陳淑芳女兒的謝盈萱則說，對龍的印象是個超級會打扮的大叔，從內而外的帥，「他就是個潮男」。

丁寧這次在《四樓的天堂》飾演事事高標準要求的女主管，聊到與媽媽的關係，她透露有次在家裡體罰女兒被先生制止，當下淚崩。覺得自己最不想要活成像以前媽媽的樣子，結果自己卻最像她，當下有很深刻的反省。

謝盈萱這次在影集中也是推拿師黃秋生的客人，她今分享說第一天與黃秋生碰面讀本時，影帝的氣場太強大，讓她緊張到講話兩隻手都在抖，拍戲的第一天就直接跟黃秋生說「我真的很怕你」；後來兩人非常有默契，每場戲對完越來越放鬆，與黃秋生的即興表演，常常讓導演捨不得喊卡。