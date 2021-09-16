振興五倍券上路，原民會、國發會、財政部16日舉辦聯合記者會，宣布八大公股銀行等22家銀行及財金公司同步推出加碼方案，總規模高達5.6億元，其中民眾只要以「台灣Pay」綁定振興五倍券，可享六重優惠，若加上「台灣Pay」常態性回饋2％，總計最高4500元。

財政部表示，本次五倍券綁定「台灣Pay」加碼優惠加乘，其中現金回饋最高1400元，並享有六重優惠禮，包括「五倍券綁定禮」（個人及共同綁定）最高得800元，「共同綁定禮」最高再得500元，「新戶首刷禮」可再拿100元，「部會加碼禮」數位券加碼最高共2000元，「店家優惠禮」指定特店享20％回饋，「千萬抽獎禮」早鳥日日抽萬元，滿額抽百萬，最高可獨得101萬元，總計抽獎獎金1000萬。另有目前最潮最夯奧運選手紀念品獎，歡迎民眾趁早綁定「台灣Pay」，享受多重好禮，還有機會把百萬獎金帶回家。

為配合行政院振興五倍券政策，擴大數位券使用成效，財政部、國發會及原民會共同推出五倍券綁定「台灣Pay」加碼優惠，民眾可利用八大公股銀行等22家銀行綁定「台灣Pay」，疫情中減少實體接觸，又可獲得多項加碼好禮。民眾若使用「台灣Pay」，還可獨享專屬的「地方創生券」500元及「i原券」1000元與400萬名額的「好食券」500元，鼓勵民眾前往全台1000多家地方創生特色店家或800多間原民會認證店家消費。

財政部次長阮清華表示，這次三大部會共同推動振興券綁定「台灣Pay」數位加碼優惠，希望能提昇社會消費動能及活絡景氣。由於五月份疫情爆發以來，不少零售、餐飲、旅遊觀光等服務產業均受到衝擊，為協助這些產業復甦，今年行政院再度推出「振興五倍券」，希望能達到刺激消費，活絡景氣的目標。財政部特別說明，振興5倍券的5000元全數由政府負擔，今年特別提高「台灣Pay」回饋優惠加碼規模，民眾早綁定可享更多優惠。此外，今年結算方式不同，改採週週結算，回饋更及時，每週消費，隔週就可快速享有振興券及加碼好禮回饋等好康，歡迎民眾綁定「台灣Pay」，響應防疫期間數位化消費，防疫同時也一起挺店家，攜手共創榮景。